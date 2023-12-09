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السيسي وبوتين: أهمية الوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
10 ديسمبر 2023 02:42

عواصم (الاتحاد)

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أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين أمس، أهمية مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد.  وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تناول فيه الرئيسان الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً. 
وأضاف المتحدث أن الرئيسين أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.  واستعرض الرئيس السيسي بحسب المتحدث الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي قطاع غزة فضلاً عن المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي القطاع من المدنيين الأبرياء. 
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ «موقف حازم» لإنهاء الحرب على غزة. وأكد وزير الخارجية السعودي، في تصريحات صحفية، تمسك بلاده بالمبادرة العربية الداعية لإقامة دولة فلسطينية، في إطار حل الدولتين.
أمنياً، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، تحذيراً عاجلاً إلى سكان 5 مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بضرورة إخلائها.
وطالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، سكان «جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة» في شمال غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي «خليل الوزير» و«الوحدة» نحو غرب مدينة غزة.
وقال إن «القتال والتقدم العسكري للجيش في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس»، موضحاً أن محور «صلاح الدين» في هذه المقاطع يشكل ساحة قتال وبالتالي من الخطورة الوصول إليه.

عبدالفتاح السيسي
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فلسطين
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