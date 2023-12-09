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فنزويلا تقترح اجتماعا مع غويانا لحل الخلاف الحدودي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
10 ديسمبر 2023 01:29

اقترحت الحكومة الفنزويلية، السبت، عقد اجتماع "رفيع المستوى" مع غويانا في محاولة لحل الخلاف الحدودي بين البلدين حول منطقة "إيسيكيبو".
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الرئيس نيكولاس مادورو أجرى "مباحثات هاتفية مع رئيس (البرازيل) لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ومع رئيس الوزراء في سان فنسان وغرينادين" عرض خلالها عقد "اجتماع رفيع المستوى مع جمهورية غويانا، على أن يتم إعلان موعده في الأيام المقبلة".
ولم تحدد الخارجية ما إذا كانت جورجتاون قد تجاوبت مع هذه المبادرة.
وفي وقت سابق السبت، أفاد مكتب الرئيس البرازيلي أن الأخير دعا نظيره الفنزويلي خلال اتصال هاتفي إلى عدم اتخاذ "إجراءات أحادية" من شأنها تصعيد النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا المجاورة.
وتصاعد التوتر بشأن "إيسيكيبو" بعدما أجرت حكومة مادورو استفتاء في نهاية الأسبوع الماضي، صوّت خلاله 95 بالمئة من المشاركين لصالح ضمّ هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا.

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