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قتلى بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة

قتلى بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة
10 ديسمبر 2023 15:13

أودت الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في ولاية تينيسي الأميركية السبت بحياة ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت السلطات.


وقضى ثلاثة اشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.


كما ضرب إعصار قمعي مدينة كلاركسفيل بشمال الولاية، مما أدى أيضاً إلى سقوط ضحايا.

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وقالت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بالغان وطفل" مشيرة إلى أن "23 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى".


واوضحت أن فرق الإنقاذ "لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ بعد هذه الكارثة"، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.


المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الثلوج
الأحوال الجوية
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