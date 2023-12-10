الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تدلي ببيان بشأن أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال

عائلات تحضر أطفالها إلى مستشفى بكين للأطفال لإجراء الفحوص (أرشيفية)
10 ديسمبر 2023 17:26

قالت السلطات الصحية في الصين إنها تشهد حالياً «اتجاها هبوطياً متقلباً» فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال.
ونقلت وسائل إعلام عن مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، قوله، في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة بكين، اليوم الأحد، إن عدد الحالات المرضية في المرافق الطبية الكبرى بأنحاء البلاد، انخفض مؤخراً.
كانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، بارتفاع في زيارة الأطفال للمستشفيات بسبب أمراض تنفسية. وهو ما أثار مخاوف من احتمال أن يكون السبب هو ظهور فيروس جديد.
لكن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومستشفى الأطفال في بكين، أبلغا المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأن الزيادة في زيارات المرضى للعيادات الخارجية وفي حالات الإيداع داخل المستشفيات، تعود إلى مسببات الأمراض المعروفة مثل انتشار الميكوبلازما الرئوية، والفيروس المخلوي التنفسي، والفيروس الغدي، والإنفلونزا الموسمية.

أخبار ذات صلة
«الطاولة» يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بمعسكر الصين
رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
المصدر: د ب أ
الصين
أمراض الجهاز التنفسي
الأطفال
آخر الأخبار
انطلاق أعمال قمة قادة غرب أفريقيا
الأخبار العالمية
قادة غرب أفريقيا يبحثون الأوضاع الأمنية في المنطقة
اليوم 21:31
عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال
التعليم والمعرفة
عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال
اليوم 21:11
جانب من الندوة
التعليم والمعرفة
«الظفرة للكتاب» يبحث دور الشباب في النهوض بالمحتوى العربي
اليوم 21:04
50 مشاركاً في بطولة الفجيرة لترويض الخيول
الرياضة
50 مشاركاً في بطولة الفجيرة لترويض الخيول
اليوم 21:00
«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية
التعليم والمعرفة
«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©