الصين تدلي ببيان بشأن أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال

قالت السلطات الصحية في الصين إنها تشهد حالياً «اتجاها هبوطياً متقلباً» فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال.

ونقلت وسائل إعلام عن مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، قوله، في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة بكين، اليوم الأحد، إن عدد الحالات المرضية في المرافق الطبية الكبرى بأنحاء البلاد، انخفض مؤخراً.

كانت الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، بارتفاع في زيارة الأطفال للمستشفيات بسبب أمراض تنفسية. وهو ما أثار مخاوف من احتمال أن يكون السبب هو ظهور فيروس جديد.

لكن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومستشفى الأطفال في بكين، أبلغا المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأن الزيادة في زيارات المرضى للعيادات الخارجية وفي حالات الإيداع داخل المستشفيات، تعود إلى مسببات الأمراض المعروفة مثل انتشار الميكوبلازما الرئوية، والفيروس المخلوي التنفسي، والفيروس الغدي، والإنفلونزا الموسمية.