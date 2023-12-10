مجموعة السبع تعزز التعاون لمكافحة الاحتيال المنظم

اتفق وزراء الداخلية والأمن في مجموعة الدول السبع الكبرى، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتيال المنظم عبر الحدود.

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع الوزراء في مدينة ميتو بمحافظة إيباراكي شرقي اليابان، والذي اختتم أعماله اليوم الأحد.

وقال يورجن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن هناك قواعد في آسيا وغرب أفريقيا، حيث يتم إجراء مكالمات هاتفية احتيالية.

واتفق وزراء مجموعة السبع على ضرورة قيام بلدانهم بتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية التي لديها مثل هذه القواعد لتحسين قدراتها الشرطية.

وأكد الوزراء أن دول مجموعة السبع ستعمل معا لمكافحة الاحتيال المنظم، بما في ذلك من خلال قمة مكافحة الاحتيال العالمية التي ستعقد في بريطانيا في مارس 2024.