الأحد 10 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجموعة السبع تعزز التعاون لمكافحة الاحتيال المنظم

وزراء الداخلية والأمن في مجموعة السبع خلال اجتماعهم في اليابان
10 ديسمبر 2023 19:01

اتفق وزراء الداخلية والأمن في مجموعة الدول السبع الكبرى، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتيال المنظم عبر الحدود. 
وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع الوزراء في مدينة ميتو بمحافظة إيباراكي شرقي اليابان، والذي اختتم أعماله اليوم الأحد. 
وقال يورجن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن هناك قواعد في آسيا وغرب أفريقيا، حيث يتم إجراء مكالمات هاتفية احتيالية. 
واتفق وزراء مجموعة السبع على ضرورة قيام بلدانهم بتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية التي لديها مثل هذه القواعد لتحسين قدراتها الشرطية. 
وأكد الوزراء أن دول مجموعة السبع ستعمل معا لمكافحة الاحتيال المنظم، بما في ذلك من خلال قمة مكافحة الاحتيال العالمية التي ستعقد في بريطانيا في مارس 2024. 

أخبار ذات صلة
مجموعة السبع تطالب الحوثي بوقف تهديد الملاحة البحرية
المصدر: د ب أ
مجموعة السبع
الاحتيال
الاحتيال الإلكتروني
آخر الأخبار
انطلاق أعمال قمة قادة غرب أفريقيا
الأخبار العالمية
قادة غرب أفريقيا يبحثون الأوضاع الأمنية في المنطقة
اليوم 21:31
عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال
التعليم والمعرفة
عروض بلوي والسنافر وآنغري بيردز تجذب الأطفال
اليوم 21:11
جانب من الندوة
التعليم والمعرفة
«الظفرة للكتاب» يبحث دور الشباب في النهوض بالمحتوى العربي
اليوم 21:04
50 مشاركاً في بطولة الفجيرة لترويض الخيول
الرياضة
50 مشاركاً في بطولة الفجيرة لترويض الخيول
اليوم 21:00
«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية
التعليم والمعرفة
«الظفرة للكتاب» يحتفي بزواره بعروض موسيقية حية
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©