بوتين يشيد بصناعة الأسلحة في روسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في الكرملين اليوم الأحد، بصناعة الأسلحة في بلاده.

وأضاف، متحدثاً عن صناعة الأسلحة «إنها تنتج أضعافاً عديدة» مقارنة بما كانت عليه عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الحالية.

وبالمقارنة، قال بوتين إن الموارد في أوكرانيا، قد تم استنزافها وليس أمام البلد مستقبل.

وأوضح بوتين أن روسيا قد بدأت عمليتها الخاصة؛ لأن أوكرانيا بدأت في «تدمير روسيا في أراضيها التاريخية».

وبدأت روسيا عملية خاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلن بوتين، الجمعة، نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس 2024.