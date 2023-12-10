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زلزال يضرب إقليم بابوا في إندونيسيا

زلزال
10 ديسمبر 2023 21:53

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر إقليم بابوا في إندونيسيا اليوم الأحد. 
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 115 كيلومتراً جنوب منطقة «أبيبورا» في بابوا، وعلى عمق 57 كيلومتراً. 
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. 
تتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
في 28 أكتوبر الماضي، ضرب زلزال، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة «كيبولاوان بارات دايا». 
في 21 نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.
في عام 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة إندونيسيا ما أدى إلى حدوث تسونامي نتجت عنه أضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

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المصدر: وكالات
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