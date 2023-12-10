مقتل 5 إرهابيين في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قضت قوات الأمن الباكستاني على 5 مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مقاطعة «تانك» بإقليم «خيبر بختونخواه»، شمال غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أمس، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، مضيفاً أن القتلى كانوا متورطين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون، وفي جرائم الابتزاز والقتل المستهدف للمدنيين الأبرياء.

وذكر البيان أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مؤكداً عزم قوات الأمن على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد.