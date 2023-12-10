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12 قتيلا جراء انهيار منجم للذهب في فنزويلا

منجم ذهب في فنزويلا
10 ديسمبر 2023 23:30

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأحد، أن انهيار منجم للذهب في جنوب شرق البلاد بالقرب من مجتمع للسكان الأصليين أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.
وأدى انهيار أرضي يوم الأربعاء إلى دفن المنجم، وهو مكان لتعدين الذهب على نطاق ضيق وبشكل غير رسمي، بالقرب من بلدة "إيكابارو" في ولاية "بوليفار".
وازدهرت عمليات التعدين غير الرسمية في المناطق النائية الغنية بالمعادن حيث يعمل الآلاف في استخراج المعادن المربحة، وخاصة الذهب.
وقالت وكالة إدارة المخاطر والحماية المدنية الفنزويلية، في منشور على منصة "إكس"، إنها توفر الغذاء والماء واللوازم الطبية للمتضررين، بينما تنسق أيضا عملية نقل الجثث إلى" بويرتو أورداز"، على بعد نحو 700 كيلومتر إلى الشمال.

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منجم ذهب
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