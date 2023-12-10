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الدبيبة وسفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون مبادرة «باتيلي» لإنهاء الأزمة في ليبيا

جانب من مباحثات الدبيبة مع سفراء الاتحاد الأوروبي (من المصدر)
11 ديسمبر 2023 01:36

حسن الورفلي (بنغازي)

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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاءه أمس، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى الانتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا. 
وأكد الدبيبة ترحيبه بالدعوة الموجهة من باتيلي له للمشاركة في الاجتماع الخماسي الذي يضم كذلك رئيسي مجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي وقائد قوات القيادة العامة.
وقال إن «الدعوة تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مشيراً إلى رفضه المراحل الانتقالية. كما رحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي من خلال سفاراتها وقنصلياتها.وفي سياق متصل، ناقش عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى الانتخابات. وعُقِد الاجتماع أمس، لمناقشة الانسداد في العملية السياسية، لا سيما سبل دعم المبادرة وضرورة حشد الدعم المحلي والدولي لدعمها، «كونها خطوة جادة من شأنها أن تهيئ لبيئة حقيقية، تُجرى من خلالها الانتخابات»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
الاتحاد الأوروبي
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