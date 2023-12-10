الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن: مستعدون لصفقة تبادل أسرى شاملة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»

أسرى من الجيش اليمني عقب الإفراج عنهم بعملية تبادل (أرشيفية)
11 ديسمبر 2023 01:36

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
الإمارات.. كل شيء أخضر

جددت الحكومة اليمنية استعدادها لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمحتجزين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وأكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، يحيى كزمان، أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع جماعة الحوثي، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأضاف: «نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسراً».
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول تحالف دعم الشرعية، لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
وأسفرت الجولات السابقة من التفاوض برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

اليمن
الحوثي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضر حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي مع قادة من أميركا اللاتينية
اليوم 01:46
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب
اليوم 01:38
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك والوزراء (من المصدر)
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي
اليوم 01:38
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
علوم الدار
اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
اليوم 01:38
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
علوم الدار
حكومتنا في «COP28».. قرارات تاريخية وإنجازات غير مسبوقة
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©