«اليونيفيل» تحذر من «توسع النزاع» بين لبنان وإسرائيل

بيروت (الاتحاد)

حذرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين لبنان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم القوات الأممية أندريا تيننتي في بيان، إنه «بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع بين إسرائيل ولبنان».

ولفت تيننتي إلى «تعرض برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل، بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان، لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج».

وأفاد المتحدث الأممي بعدم وقوع إصابات، مشيراً إلى أن مصدر إطلاق النار قيد التحقيق.

وأوضح تيننتي في بيانه أن «أي استهداف لمواقع اليونيفيل، وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي».

والثلاثاء، حذرت «اليونيفيل» من أن «الزيادة السريعة في أعمال العنف عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة».

وتابعت: «خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف»، محذرة من أنه «يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق».