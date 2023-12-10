واشنطن: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بلينكن للصحفيين: «عندما تنتهي العملية العسكرية الكبيرة في غزة، نحتاج إلى إحلال سلام قوي وطويل الأمد، ويجب أن نعمل على ذلك».

وأضاف: «من وجهة نظرنا، وأعتقد من وجهة نظر العديد من الناس في العالم، يجب أن يؤدي هذا إلى وجود دولة فلسطينية، لن يكون لدينا سلام قوي، لن يكون هناك أمن موثوق به لإسرائيل حتى تتم تلبية المطالبات السياسية لفلسطين».

وسأل الصحفيون بلينكن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية لأشهر، فرد قائلا: «بالطبع، الجميع يريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن».

ووفقا لبلينكين الولايات المتحدة تواصل مناقشة جميع القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك توقيت وتفاصيل العملية العسكرية.

وفي سياق متصل، طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، أمس، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشيل بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 14 و15 ديسمبر الحالي بالعاصمة البلجيكية مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر الحالي. وتأثرت الرسالة بحسب المصادر نفسها، بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.

حماية المدنيين

رأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره «تهديدا للسلم والأمن الدوليين».