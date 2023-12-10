جون فوس يتسلم جائزة نوبل للأدب

تسلم الكاتب والمؤلف المسرحي والشاعر النرويجي جون فوس جائزة نوبل للأدب في حفل أقيم الأحد.

وقدم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، الجائزة إلى فوس، البالغ 65 عاما، في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث تم أيضا تسليم جوائز نوبل العلمية.

وقال أندريس أولسون، رئيس لجنة نوبل للأدب إن عمل فوس يركز على صعوبات إيجاد مسار في الحياة.

وأضاف أولسون، خلال حفل تقديم الجائزة، إن "جون فوس ليس من الكتاب الذين يتصفون بالأساليب الصعبة ... إنه يستخدم أبسط الكلمات ويكتب عن تجارب يمكن لنا جميعا أن نرتبط بها: مثل الانفصال والموت".