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بايدن يدعو زيلينسكي لاجتماع في البيت الأبيض

بايدن يلتقي زيلينسكي (أرشيفية)
11 ديسمبر 2023 00:43

أعلنت واشنطن، الأحد، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء للتباحث سوياً في "احتياجات أوكرانيا الملحّة" بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية لكييف.
وقالت كارين جان-بيار المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، في بيان، إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحة... والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".
بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي سيلتقي مع بايدن في واشنطن خلال زيارة عمل إلى الولايات المتحدة تبدأ 11 ديسمبر.
ويوجد زيلينسكي حاليا في الأرجنتين حيث حضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي ضمن عدد من المدعوين من رؤساء الدول والحكومات.
يأتي الاجتماع بين بايدن وزيلينسكي في الوقت الذي يعرقل فيه الجمهوريون في الكونغرس الإفراج عن 60 مليار دولار أميركي مخصصة للمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.
وسبق أن حض الرئيس الأميركي أعضاء الكونغرس المنقسمين على سرعة الإفراج عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
وأعرب بايدن عن استعداده لإجراء "تسويات كبرى" مع الجمهوريين من أجل الحصول على الدعم لأوكرانيا.
كان زيلينسكي شارك، عبر الفيديو، في قمة مع زعماء دول مجموعة السبع لمناقشة تعزيز المساعدات الغربية لكييف.

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المصدر: وكالات
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