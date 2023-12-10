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انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة المصرية

ناخبون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية
11 ديسمبر 2023 01:16

أغلقت مكاتب التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك على تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، مع استمرار عمل اللجان التي يوجد بها ناخبون حتى الانتهاء من تصويت آخر ناخب، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت الهيئة قد أعلنت استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب موجود، نظرا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين. وتستمر عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 ديسمبر الجاري.
كان التصويت في الانتخابات الرئاسية في الداخل، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين، قد بدأ صباح الأحد. ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في السباق الانتخابي، 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
ووفق بيان لهيئة الاستعلامات المصرية الرسمية  "تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة".
تعلن النتيجة النهائية بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز في 18 من الشهر الجاري.

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المصدر: وكالات
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