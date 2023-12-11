انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، اليوم الاثنين، مهمتها هناك بعدما طلب منها المجلس العسكري الحاكم المغادرة.

وأكدت فاتوماتا كابا، المتحدثة باسم «مينوسما»، أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار العاصمة باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة، رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.

ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار مالي. وطال عنف الإرهاب وسط البلاد وامتد إلى دول مجاورة في منطقة الساحل مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبّب بمقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.

وتُعتبر «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها، خصوصاً جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.

تدهورت العلاقات بين بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والمجلس العسكري في مالي منذ استيلاء العسكريين على السلطة. في 16 يونيو الماضي، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي كان له وقع الصدمة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) «من دون تأخير».

ولم يكن بإمكان مينوسما أن تبقى في مالي رغماً عن السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو وحدد لها هدف مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر.

مذاك الحين، انسحبت مينوسما من غالبية معسكراتها، البالغ عددها 13، في ظروف صعبة في الشمال.

بالإضافة إلى معسكرها في العاصمة باماكو، يبقى على مينوسما إغلاق معسكراتها في غاو وتمبكتو (شمال)، حيث ستجري بعد الأول من يناير 2024 ما تسميه الأمم المتحدة بـ «تصفية» البعثة من خلال تسليم آخر قطع المعدات إلى السلطات أو إنهاء العقود الحالية.

بحلول الثامن من ديسمبر، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من إجمالي 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة «إكس».