المصريون يقترعون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أدلى مصريون بأصواتهم، الاثنين، في اليوم الثاني وقبل الأخير من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

وحثت السلطات الناس على التصويت باعتباره واجبا وطنيا.

وظهرت حشود من الناخبين أمام مراكز الاقتراع.

وقالت بسنت طارق، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر 27 عاما، أثناء الإدلاء بصوتها في مدينة السويس على بعد 125 كيلومترا شرقي العاصمة القاهرة "التصويت واجبنا وهو أقل ما يمكننا القيام به".

وفي العاصمة القاهرة وفي محافظة السويس، شوهد الناس يصطفون لفترات طويلة خارج مراكز اقتراع.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن تقديم أموال أو سلع مقابل الأصوات يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة أو السجن.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في أول يومين من التصويت بلغت نحو 45 بالمئة وإن التصويت سار بشكل منتظم.

ويستمر التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0700-1900 بتوقيت جرينتش) وينتهي الثلاثاء. ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر الجاري.