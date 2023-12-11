أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي قبل قمة دول الاتحاد

بروكسل (وكالات)

تشعر أوكرانيا بقلق بالغ، قبل 3 أيام من قمة أوروبية حاسمة، من احتمال عدم توصل الدول الـ27 إلى توافق في شأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة بلد واحد هو المجر. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين قبل اجتماع لنظرائه الأوروبيين «لا أستطيع تصور العواقب المدمرة في حال فشل المجلس الأوروبي في اتخاذ قرار، ليس لأوكرانيا وحدها بل ولتوسيع الاتحاد أيضاً». وأضاف كوليبا «قمنا بحصتنا من العمل ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بحصته». وما زالت بودابست ترفض السماح للدول الـ27 بفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا، معتبرة أن هذه الدولة ليست مستعدة لذلك بسبب أزمتها مع روسيا. ويدعو رئيس الحكومة المجري فكتور أوربان إلى «مناقشة استراتيجية» قبل اتخاذ أي قرار بينما ترى غالبية الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية أن هذا الأمر قد تم بالفعل. وتنتظر كييف أيضاً أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمها وتأمل في إطلاق مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو على شكل هبات وقروض، فضلاً عن مساعدات عسكرية بقيمة خمسة مليارات يورو.

بدوره دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الدول الـ27 إلى البقاء متحدة في دعمها لأوكرانيا. وقال عند وصوله إلى بروكسل «آمل ألا تنكسر وحدة الاتحاد الأوروبي لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإضعاف دعمنا لأوكرانيا».