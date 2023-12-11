التحالف الدولي يتعرض لهجومين في العراق وسوريا

أفاد مسؤول عسكري أميركي بأن هجوما بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة، الاثنين، قاعدتين عسكرتين في العراق وسوريا تضمّان قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المسؤول العسكري الأميركي، الذي فضّل عدم كشف هويته، إن "هجوماً بطائرة مسيرة" استهدف الاثنين قاعدة "عين الأسد"، الواقعة في غرب العراق، بدون أن يسفر عن ضحايا وأضرار.

وفي شمال شرق سوريا، استهدفت "عدة صواريخ" قاعدة في منطقة "الشدادي"، وفق المسؤول.

وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوماً ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي.

واستُهدفت، الجمعة، السفارة الأميركية في بغداد بعدة صواريخ، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ بدء سلسلة الهجمات هذه. وفي اليوم نفسه، استهدفت خمسة هجمات القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

تنشر الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المتشدد، يمارسون منذ نهاية عام 2021 مهمات استشارية. كما لواشنطن نحو 900 جندي في سوريا.