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تونس تطالب بتعاون دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية

مهاجرون من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية)
12 ديسمبر 2023 02:38

تونس (وكالات)

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طالب وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، بتعاون دولي أكبر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مع تزايد الضغوط على تونس لوقف موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها. 
ودعا عمار في لقائه بالمديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، إيمي بوب، في جنيف إلى تضامن أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحملها بمفردها. 
وتواجه تونس ضغوطاً أوروبية لكبح موجات الهجرة المكثفة من سواحلها إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.  وشهد عام 2023 أعدادا قياسية من المغادرين عبر سواحل تونس، أغلبهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بجانب تواتر أحداث غرق مأساوية لقوارب مكتظة بالمهاجرين.  ويوجد على الأراضي التونسية عشرات الآلاف ممن ينتظرون فرصة عبور البحر المتوسط بمساعدة مهربي البشر. 
وقال وزير الخارجية «إن السلطات التونسية ملتزمة بحماية جميع المهاجرين الذين يوجدون على أراضيها، واحترام حقوقهم». ونقلت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس، عن مديرة منظمة الهجرة الدولية ايمي بوب استعداد المنظمة للعب دور وسيط أكثر فعالية بين الدول الأوروبية والأفريقية من أجل تشجيع الهجرة النظامية، حسب مقاربة تقوم على المصلحة المشتركة.

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