توجه أوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية

بروكسل (الاتحاد)

يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تقييم خيارات فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنفٍ في الضفة الغربية.

وبحسب مسؤول كبير في الاتحاد، فإن وزراء الخارجية سيبحثون آخر مستجدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقييم خيارات فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنفٍ في الضفة، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الوزراء سيناقشون سبل إزالة العقبات أمام حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت كولونا: «الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون».

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.