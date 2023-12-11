إسبانيا تطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل دائم للصراع

مدريد (وكالات)

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس، مجدداً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتنظيم مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ألباريس الذي يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل في تصريحات صحفية، إن «هناك كارثة إنسانية في غزة، وسيكون هذا الملف الموضوع ذا أولوية».

وأضاف: «سنكرر مرة أخرى طلبنا بوقف إطلاق النار لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين ووصول المساعدات التي تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة في الوقت المحدد».

وأردف: «كما سنطرح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام على الطاولة مرة أخرى، لأنه يتعين علينا ليس فقط أن نوقف دوامة العنف هذه في أقرب وقت ممكن بل والتفكير بخصوص ما بعد ذلك أيضاً».

وتابع: «علينا أن نفكر فيما يمكننا القيام به لضمان عدم تكرار هذا العنف ومقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».

وأفاد ألباريس أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون العقوبات ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية».