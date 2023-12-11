الأونروا: 1.3 مليون نازح لجؤوا إلى 154 من منشآتنا

غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إن نحو 1.3 مليون نازح فلسطيني لجؤوا إلى 154 من منشآت الوكالة في محافظات قطاع غزة الخمس بما في ذلك الشمال ومدينة غزة.

وأضافت أن من بين أولئك النازحين لجأ ما يزيد على 1.1 مليون إلى 97 منشأة تابعة للأونروا في محافظات دير البلح وخان يونس ورفح.

وقالت «الأونروا» إن ما يصل إلى 1.9 مليون شخص، أو أكثر من 85 % من السكان، نزحوا في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر للنزوح عدة مرات.

وفي سياق متصل، حذّر المتحدث باسم مستشفى «شهداء الأقصى» في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خليل الدقران، من أن تكثيف القصف يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالمستشفى، في ظل وصول أعداد كبيرة من الإصابات إليه جراء الغارات.

وقال الدقران: إن «المستشفى يفتقر إلى المنظومة الصحية السليمة، ويمكن أن ينهار في أي لحظة بظل الغارات الإسرائيلية المكثفة».

وأشار إلى افتقار المستشفى للأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ، خاصة مع تزايد عدد الإصابات ووجود مئات الإصابات السابقة المقيمة بالمستشفى بسبب خطورة حالتهم الصحية.

وأوضح أن «عدد الجرحى في المستشفى حاليا يفوق 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية لها، ما اضطر الإدارة لوضع المصابين في خيام بالساحات الخارجية وفي الممرات».

وتابع: «المستشفى يحتاج إلى أدوية ومستلزمات طبية ووقود ليواصل عمله خلال الأيام المقبلة».