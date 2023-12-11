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«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح

«الهلال» يوزع طروداً غذائية على أهالي رفح
12 ديسمبر 2023 02:38

رفح (وام)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1679 طرداً غذائياً على الأهالي في شرق محافظة رفح وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وتضمنت العملية توزيع 500 طرد في منطقة حي التنور و500 طرد في منطقة حي النصر إضافة إلى 500 طرد آخر في حي خربة العدس، فيما تم توزيع 179 طرداً في منطقة المستشفى الميداني.
ووصل إجمالي عدد المستفيدين من الطرود الغذائية التي وزعها فريق هيئة الهلال الأحمر 10242 مستفيداً.

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وإلى جانب ذلك، تم تركيب 25 خيمة إيواء استفاد منها 150 فرداً.
وأكد الهلال الأحمر الإماراتي حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة والتخفيف من قسوتها. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه الطرود الغذائية جاءت في الوقت المناسب، لإعانتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً.

الإمارات
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الهلال الأحمر الإماراتي
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