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إسقاط مسيرة حوثية شمالي اليمن

أرشيفية
13 ديسمبر 2023 01:43

عدن (وكالات) 

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أعلن الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة صعدة، شمالي البلاد. 
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له: «إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محور الرزامات شمال محافظة صعدة». 
يشار إلى أن هذه هي الطائرة المسيّرة الثانية التي تسقطها دفاعات الجيش خلال 24 ساعة، وفقاً للبيان. 
يأتي هذا في ظل استمرار المحاولات الأممية والدولية، في الدفع بعملية السلام لوقف إطلاق النار في اليمن بشكل شامل، وإنهاء الصراع المستمر بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي.

طائرة مسيرة
الجيش اليمني
الحوثي
صعدة
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