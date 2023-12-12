الأربعاء 13 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استعدادات أمنية للانتخابات المحلية في العراق

أرشيفية
13 ديسمبر 2023 01:43

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
وزير البيئة العراقي لـ«الاتحاد»: «كوب 28» أكبر تجمع لصنع القرار عالمياً بشأن قضايا المناخ
«البيت الأخضر» بانتظار نتائج «كوب 28» للمضي بزراعة مدن العراق

استنفرت القوات الأمنية العراقية، أمس، عناصرها لحماية المراكز الانتخابية مع بدء تجهيزها استعداداً للانتخابات المحلية التي ستجري في الـ18 من الشهر الحالي.
ووجهت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مدراء أقسام شرطة الكرخ بالاستنفار التام استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.
وذكرت القيادة في بيان أنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، بتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين خلال يوم الانتخاب وبتواجد مديري أقسام شرطة الكرخ، نفذت الخطة الأمنية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية وموظفي الاقتراع وأجهزة الاقتراع والناخبين لإنجاح العملية الانتخابية».
وأضافت أن «أقسام ومراكز شرطة بغداد الكرخ جاهزة وعلى استعداد أمني عال استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل». وكانت الحكومة العراقية قد وجهت بتعطيل المدارس وتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذها مراكز للاقتراع.
أمنياً أيضاً أفادت وزارة الداخلية العراقية، أمس، بإحباط محاولة تفجير بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع في محطة قطار بيجي بمحافظة صلاح الدين. وقالت الوزارة في بيان، إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوتين ناسفتين محليتي الصنع في محطة قطار بيجي بالقرب من السكة الحديدية للنقل بغداد - بيجي. ووفقاً للبيان فإنه تمت المعالجة وفق الإجراءات القياسية.

العراق
الانتخابات العراقية
القوات الأمنية العراقية
آخر الأخبار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
علوم الدار
مبادرات الإمارات تستشرف مستقبل «الاستدامة»
اليوم 01:49
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
علوم الدار
سياسات الاستدامة.. نجاح إماراتي بلا نظير
اليوم 01:49
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
علوم الدار
سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية
اليوم 01:49
ذياب بن محمد بن زايد خلال توقيع الشراكة بحضور أحمد الصايغ وهناء الرستماني (وام)
علوم الدار
بنك أبوظبي الأول ومؤسسة الإمارات يعقدان شراكة لتعزيز العمل المناخي
اليوم 01:49
فاطمة ورانك
علوم الدار
نائبة وزير البيئة التركي لـ«الاتحاد»: «مؤتمر الأطراف» في الإمارات استثنائي ورائع
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©