استعدادات أمنية للانتخابات المحلية في العراق

هدى جاسم (بغداد)

استنفرت القوات الأمنية العراقية، أمس، عناصرها لحماية المراكز الانتخابية مع بدء تجهيزها استعداداً للانتخابات المحلية التي ستجري في الـ18 من الشهر الحالي.

ووجهت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مدراء أقسام شرطة الكرخ بالاستنفار التام استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وذكرت القيادة في بيان أنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، بتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين خلال يوم الانتخاب وبتواجد مديري أقسام شرطة الكرخ، نفذت الخطة الأمنية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية وموظفي الاقتراع وأجهزة الاقتراع والناخبين لإنجاح العملية الانتخابية».

وأضافت أن «أقسام ومراكز شرطة بغداد الكرخ جاهزة وعلى استعداد أمني عال استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل». وكانت الحكومة العراقية قد وجهت بتعطيل المدارس وتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذها مراكز للاقتراع.

أمنياً أيضاً أفادت وزارة الداخلية العراقية، أمس، بإحباط محاولة تفجير بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع في محطة قطار بيجي بمحافظة صلاح الدين. وقالت الوزارة في بيان، إن خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوتين ناسفتين محليتي الصنع في محطة قطار بيجي بالقرب من السكة الحديدية للنقل بغداد - بيجي. ووفقاً للبيان فإنه تمت المعالجة وفق الإجراءات القياسية.