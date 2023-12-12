تونس تعتقل مئات المهاجرين غير النظاميين

تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، أمس، أنها أوقفت أكثر من 2300 شخص، ضمن حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، بينما أنقذت 45 شخصاً وانتشلت جثة مهاجر إثر غرق قارب كان يقلهم.

وفي بيانات نشرها الحرس الوطني في أعقاب الحملة الأمنية، ضبطت قوات الأمن نحو ألفي شخص أثناء محاولاتهم تجاوز الحدود البرية، و305 آخرين تم ضبطهم في البحر، بين يومي 3 و9 من الشهر الحالي.

كما أوقفت قوات الأمن 39 شخصاً من الوسطاء ومهربي البشر، وصادرت 9 قوارب تقليدية الصنع كانت معدة لعمليات الهجرة غير الشرعية.

وأفاد الحرس الوطني التونسي، في وقت سابق هذا الشهر باعتراض أكثر من 69 ألف شخص في عمليات هجرة غير نظامية منذ بداية العام الحالي، بجانب إيقاف ما يفوق 1600 من مهربي البشر.

وشهد هذا العام تدفقاً كبيراً لمهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا الجنوبية إلى الجزر الإيطالية، انطلاقاً من السواحل التونسية، لكن الأعداد بدأت في الانحسار مع دخول فصل الشتاء وتشديد الرقابة الأمنية على السواحل، لا سيما بجهة صفاقس التي تعد منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية.