عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري في باكستان

بيشاور (باكستان)

قتل 23 جندياً على الأقل، أمس، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان، على ما أعلن الجيش في بيان.

ووقع الهجوم في منتصف الليل في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة تزايدت فيها الهجمات في الأشهر الأخيرة. وأشار المكتب الإعلامي للجيش في بيان إلى أن العسكريين صدوا هجوما شنه 6 مسلحين قاموا بعد ذلك بدفع سيارة مفخخة باتجاه مدخل المبنى ونفذوا هجوماً انتحارياً.

وأضاف الجيش أن الهجوم الذي استخدمت فيه قنابل وبنادق حدث في منطقة ديرة إسماعيل خان أدى إلى انهيار المبنى وسقوط العديد من الضحايا، موضحاً أن 23 جندياً قضوا وقُتل المهاجمون الستة. وذكر مسؤولان أمنيان في وقت سابق أن عدد القتلى 24.

وكان الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة كقاعدة تمركز له.

وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية، التي برزت مؤخراً والمرتبطة بحركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقُتل ما مجموعه 27 إرهابياً خلال الليل في منطقة ديرا إسماعيل خان خلال عمليات عسكرية مختلفة، بحسب الجيش.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في أغسطس 2021، تشهد باكستان تصاعداً حاداً للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، إصرار حكومته على مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب والتطرف في البلاد، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء إن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تردع عزم قوات الأمن على مجابهة الإرهاب، كما وجه بتقديم العلاج اللازم لمصابي الهجوم.

يشار إلى أن العام الذي شارف على الانتهاء شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق من حيث أعداد الحوادث المرتبطة بالإرهاب في البلاد بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فرداً من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم.

وبحسب الإحصاءات، قُتل 470 شخصاً في 1050 واقعة مرتبطة بالإرهاب خلال عام واحد فقط.

إلى ذلك، أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل اثنين من جنوده و21 مسلحاً في عمليتين أمنيتين ضد معاقل المسلحين في إقليم «خيبر بختونخوا» شمالي باكستان.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة للجيش الباكستاني في بيان أن القوات داهمت معاقل الإرهابيين وقتلت 17 منهم في عملية أمنية من دون تحديد الموقع. وأضافت أن القوات شنت عملية شاملة أخرى في منطقة «كولاتشي» جرى خلالها تبادل مكثف لإطلاق النار أسفرت عن قتل اثنين من جنوده وأربعة إرهابيين.

وبينت أن الإرهابيين كانوا متورطين في العديد من الأنشطة الإجرامية ضد قوات الأمن، وكذلك في قتل المدنيين الأبرياء مشيرة إلى أنه جرى العثور على كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العمليتين. وتأتي العمليتان عقب إعلان الجيش الباكستاني في وقت سابق من أمس مقتل 23 جندياً في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش لقوات الأمن في إقليم «خيبر بختونخوا».