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30 قتيلاً بهجوم إرهابي غربي بوركينا فاسو

أرشيفية
13 ديسمبر 2023 01:43

واغادوغو (الاتحاد)

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لقي ثلاثون شخصاً مصرعهم على يد عناصر مسلحة في بلدة «فو» غربي بوركينا فاسو على بعد قرابة 95 كيلومتراً من «بوبو ديولاسو».
وأفادت مصادر إعلامية، أن العناصر المسلحة كانت ترتدي الزي العسكري، عند إعدامهم امرأة في يوم السوق الأسبوعي في بلدة «دوغوناني»، مشيراً إلى أنهم قاموا بمهاجمة المواطنين الحاضرين الذين حاولوا الفرار، إلا أنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليهم وقتلهم.
 مما يذكر أن هذه ليست المأساة الأولى التي تعيشها هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، حيث تعرضت قرية «كيباني» في يوليو الماضي لهجوم قتل خلاله أربعة أشخاص. وخلّفت أعمال العنف، منذ سبعة أعوام، أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح، حيث تنشط جماعات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في منطقة الحدود الشمالية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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