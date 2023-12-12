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مصر تترقب إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024

مصريون قرب مركز اقتراع في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية (رويترز)
13 ديسمبر 2023 01:48

أحمد عاطف (القاهرة)

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يترقب المصريون إعلان اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024 في 18 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء التصويت الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة واسعة من الناخبين.
ونفت الهيئة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات المصرية «مد يوم رابع للتصويت في الانتخابات الرئاسية».  
ورداً على ما أثير بأن انتخابات الرئاسة أجريت مبكراً، وتقدم البعض بطعون في هذا الشأن، أوضحت الهيئة خلال مؤتمر جرى أمس، أن «الطعون غير صحيحة لأن الدستور المصري أجاز الدعوة للانتخابات قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس بـ120 يوماً وهو ما قامت به الهيئة».
بدورها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات المراسلين الأجانب والمراقبين والمتابعين واصلوا جولاتهم على مقار الانتخابات من دون أي عوائق أو شكاوى، مع عدم رصدهم مخالفات صريحة تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ودُعي نحو 65 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة للتصويت في 9376 مقراً انتخابياً، بإشراف 15 ألف قاض.
وتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في السباق الانتخابي 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن التصعيد في غزة لعب دوراً في المشاركة الانتخابية بكثافة، لافتاً إلى مخاوف المصريين ورفضهم لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الحدود الشرقية للبلاد، ورغبتهم في عدم تورط مصر في أي صراعات إقليمية.
وتوقع ميخائيل، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تتم مناقشات مقبلة للأوضاع الاقتصادية للبلاد باعتبارها أولوية للحكومة التي ستتحمل المسؤولية بعد إعلان نتائج الانتخابات وتولى رئيس البلاد سدة الحكم.
واتفق مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد حامد، مع ما طرحه ميخائيل، لافتاً في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي من الظرف الدقيق الذي مرت به خاصة في ظل الضغوط الخارجية أو الداخلية.

مصر
الانتخابات الرئاسية
عبدالفتاح السيسي
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