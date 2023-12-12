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الهلال الأحمر المصري لـ«الاتحاد»: ندعو مجلس الأمن لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

الهلال الأحمر المصري لـ«الاتحاد»: ندعو مجلس الأمن لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة
13 ديسمبر 2023 01:46

وائل بدران (رفح) 
أكد الدكتور لطفي غيث، رئيس عمليات الهلال الأحمر المصري، على أهمية زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى مدينة رفح المصرية لتقييم الوضع على الأرض، داعياً المجلس إلى المساهمة في تسهيل إجراءات إدخال المساعدات من أجل تعزيز الاستجابة للوضع الإنساني في قطاع غزة بأفضل صورة. 

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وقال في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: أطلعنا الوفد على آليات استقبال وإرسال الشحنات للجانب الفلسطيني، وكذلك على المعوقات والتحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية.
وأوضح غيث لأعضاء الوفد، خلال زيارته إلى المركز اللوجيستي بالعريش، إجراءات تعبئة ونقل المساعدات على متن الشاحنات إلى القطاع، مبيناً أنه يتم نقل الشاحنات بداية إلى الجانب الإسرائيلي لتفتيشها قبل توجيهها إلى القطاع عبر معبر رفح. 
وأشار إلى تكدس الشاحنات على الطرق المؤدية إلى المعبر في انتظار السماح بعبورها، مؤكداً أنه أثناء الهدنة كان عدد الشاحنات العابرة القطاع يتجاوز 200 يومياً، لكن تراجع الرقم حالياً إلى 100 شاحنة فقط يومياً. 
وأشار إلى أن من بين المساعدات التي يتم رفض دخولها أجهزة الأشعة والألواح الشمسية، موضحاً أن السبب يرجع، وفقاً للجانب الإسرائيلي، إلى «إمكانية الاستخدام المزدوج».

مصر
الهلال الأحمر
مجلس الأمن الدولي
رفح
غزة
فلسطين
إسرائيل
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