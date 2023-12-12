أطفال غزة يروون لـ«الاتحاد» تفاصيل رحلة الخروج للعلاج في الإمارات

وائل بدران (رفح)

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى نقل عدد من الأطفال المصابين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم في مستشفيات الدولة، فيما روى عدد من الأطفال تفاصيل رحلة خروجهم لـ«الاتحاد» التي رافقتهم على متن رحلة إجلائهم إلى أبوظبي.

ومن بين هؤلاء الأطفال قمر، ذات السبعة أعوام، والتي جاءت على متن الرحلة من مطار العريش المصرية، وقالت إنها أُصيبت أثناء وجودها في منطقة تعرضت للقصف أثناء ذهابها لشراء حلوى من محل قريب، وسقط مبنى على مقربة منها، ما أدى إلى كسر إحدى ساقيها فيما بترت الأخرى إلى جانب جروح أخرى في منطقة الرأس والصدر.

وأوضحت والدتها فاتن التي كانت تقطن منطقة النصيرات بقطاع غزة، أنها تلقت العلاج بداية في مستشفى «الأقصى» داخل القطاع لمدة شهر، لافتة إلى أن الإمارات تدخلت لنقل الطفلة لاستكمال العلاج في أحد مستشفيات الدولة، معربة عن امتنانها وشكرها للقيادة الرشيدة.

أما الطفل محمد، ذو الثمانية أعوام، من خان يونس في قطاع غزة، فقال لـ«الاتحاد» إن منزل أسرته تعرض للقصف، وبترت قدمه نتيجة الإصابة، لافتاً إلى أنه تلقى العلاج في مصر، قبل نقله إلى الإمارات لاستكمال العلاج.

وذكر أنه كان بصحبة أسرته المكونة من جده وجدته ووالده ووالدته وأشقائه وعمه وعمته وأبنائها، لافتاً إلى أن والدته أُصيبت إصابات بالغة، فيما توفي جده وجدته وعمه وعمته وأبناؤها واثنان من أشقائه.

من جهتها، قالت عبير عطا، خالة الطفل محمد إنها كانت تقطن في شمال القطاع قبل أن تعرف بما حدث لمحمد وأسرته، مشيرة إلى أنه تلقى هو ووالدته علاجاً مبدئياً في مستشفى ناصر داخل القطاع، قبل نقله إلى مصر.

وأوضحت أنه بسبب إصابة شقيقتها اضطرت هي لمرافقة محمد، معربة عن أملها في استكمال علاجه بالإمارات، والعودة إلى بلدهما، معربة عن شكرها وامتنانها للإمارات وقيادتها على تقديم يد العون للفلسطينيين.

الرحلة الخامسة

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية لمساعدة الأطفال المصابين من قطاع غزة، فيما يعمل المستشفى الميداني الإماراتي على تقديم العلاج للمرضى، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية معقدة.

وجرى نقل محمد وقمر مع ذويهما على متن الرحلة الخامسة من الرحلات التي تنقل أطفالاً فلسطينيين للعلاج في الدولة.