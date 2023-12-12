مها بركات لـ«الاتحاد»: الإمارات أرسلت 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

وائل بدران (رفح)

كشفت الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، أمس، عن أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من بينها مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية أساسية، مشيرة إلى مواصلة الدولة جهودها الإغاثية والتي تضمنت أيضاً افتتاح محطة تحلية مياه البحر لتوفير المياه النظيفة إلى 300 ألف شخص من سكان القطاع.

وأوضحت الدكتورة مها بركات، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على متن طائرة نقلت عدداً من أطفال غزة للعلاج في مستشفيات أبوظبي، أنه في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن معالجة ألف طفل من قطاع غزة، إضافة إلى 1000 مريض بالسرطان، منوّهة بأن هذه هي الرحلة الخامسة التي تنقل أطفالاً للعلاج في الدولة.

وقالت بركات: «يسرنا أننا نجحنا في إجلاء الطفلة قمر والطفل محمد، من بين آخرين، بعد أن قطعوا طريقاً طويلاً، حيث تعرضوا للإصابة»، مضيفة: «نشعر بالآلام التي عانوا منها للوصول إلى الحدود، للخروج من منطقة الحرب قبل الوصول إلى مصر، ومن ثم وصولهم على متن الطائرة إلى دولة الإمارات». وتابعت: «يسرنا أنهم تمكنوا من ذلك».

وأكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة أن المستشفيات في أبوظبي متأهبة على قدم وساق للعناية بهم، وتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم لتتحسن صحتهم، ويتمكنوا من استجماع قواهم، والتمكن من مساعدتهم على تجاوز الآلام والتعافي.

وعددت الدكتورة مها بركات المبادرات الأخرى، منها على سبيل المثال المستشفى الميداني الذي فتح أبوابه في غزة، والذي يضم 150 سريراً، لتقديم مختلف أنواع العلاج للمرضى، بما في ذلك عمليات جراحية معقدة.

وأشارت إلى قصص المصابين الذين يعانون حروقاً وكسوراً وإصابات، وكثير منهم خضعوا لعمليات بتر للأطراف، فيما يواصل الفريق الطبي في المستشفى الميداني أقصى ما يستطيع لمساعدتهم.

تخفيف المعاناة

أفادت الدكتورة مها بركات بأن من بين المبادرات الأخرى إرسال مساعدات إنسانية إلى المنطقة، فقد أرسلت الإمارات أكثر من 11 ألف طن من المساعدات، تتضمن أغذية ومياهاً وإمدادات طبية ضرورية، مضيفة: «أحدث المساعدات الإماراتية للقطاع هي محطات تحلية المياه لتوفير المياه النظيفة لنحو 300 ألف شخص يومياً في القطاع».

وأكدت في ختام حوارها مع «الاتحاد»، أهمية المبادرات كافة، معربة عن أملها في أن تسهم جميعها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.