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المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يشارك في "المنتدى الإسلامي الـ 19" بموسكو

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يشارك في "المنتدى الإسلامي الـ 19" بموسكو
13 ديسمبر 2023 10:09

 شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر، الذي يُعقد في العاصمة الروسية موسكو، تحت عنوان "دور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن"، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والمجتمعية.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، في كلمته خلال أعمال المنتدى، أهمية دور القيادات الدينية وضرورة مواكبتهم للمتغيرات العصرية، لمواجهة التحديات المعاصرة بأساليب حديثة ليكون لها قبول وتأثير على الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى وجوب توسعة دائرة القيم التي يجب المحافظة عليها وتنميتها، ومن أهمها قيم المواطنة واحترام القانون حتى نحمي الأجيال من القيم العابرة للحدود والتي يمكن أن تخطف عقولهم.

ويقام المنتدى برعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبرالجاري، بمشاركة كبيرة من قادة الأديان من مختلف أنحاء العالم للتأكيد على دورهم المهم في حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة وتحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة ومد جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر.

يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية، ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها وتحسين أدائها والتنسيق فيما بينها.

 

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