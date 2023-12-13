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الدنمارك تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الدنمارك تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
13 ديسمبر 2023 20:20

 تعهدت الدنمارك بتقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي لزعماء دول شمال أوروبا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو اليوم الأربعاء.

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن حكومتها ستقدم طلب حزمة مساعدات يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو إلى البرلمان الدنماركي يوم الخميس. وستشمل الحزمة، حال اعتمادها من البرلمان، بنودا تحتاج إليها أوكرانيا حاليا، مثل الذخيرة والدبابات والمسيرات وغيرها من المعدات. ووصل زيلينسكي بشكل غير متوقع إلى أوسلو صباح اليوم للمشاركة في القمة الشمالية الثانية لدول شمال أوروبا وأوكرانيا.

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وأكد زعماء الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا مرة أخرى على استمرار الدعم لأوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
الدنمارك
أوكرانيا
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