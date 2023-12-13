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الإعصار "جاسبر" يضرب أستراليا برياح قوية

الإعصار "جاسبر" يضرب أستراليا برياح قوية
13 ديسمبر 2023 21:07

ضربت رياح مدمرة أقصى شمال أستراليا مع وصول الإعصار الاستوائي جاسبر إلى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. وهبط جاسبر في منطقة قريبة من ووجال ووجال، شمال كيب تريبيولاشن في ولاية كوينزلاند، كإعصار من الفئة الثانية، وفقا لبيان أصدره المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، والذي قال إن العاصفة ستضعف خلال الليل مع تحركها إلى داخل البلاد.

ومن المتوقع هبوب رياح مدمرة تبلغ سرعتها 140 كيلومترا في الساعة بالقرب من ووجال ووجال، وحتى مركز بورت دوجلاس السياحي في الجنوب، وفقا لمكتب الأرصاد. وصدر تحذير من حدوث فيضانات في الساحل الاستوائي الشمالي وأجزاء من شبه جزيرة كيب يورك وجالف كنتري. يذكر أن أستراليا تعرضت لعدد متزايد من حوداث الطقس السيء من حرائق الغابات وحتى العواصف، ومن المتوقع أن تتفاقم الظروف الحارة والجافة في معظم أنحاء البلاد مع بدء ظاهرة النينو المناخية.

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ويبدأ موسم الأعاصير في أستراليا اعتبارا من نوفمبر، ويستمر حتى أبريل.

المصدر: د ب أ
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