خفر السواحل القبرصي ينقذ 170 مهاجراً

أثينا (وكالات)

انتشلت قوات خفر السواحل القبرصية 170 مهاجراً، كانوا على متن ثلاثة قوارب صغيرة، على بعد بضعة أميال بحرية شرق الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، أمس الأول، ونقلتهم إلى بر الأمان. ونقل «راديو قبرص» أمس، عن خفر السواحل القول، إن المهاجرين كان بينهم 46 قاصراً، منهم 27 طفلاً غير مصحوبين بذويهم.

وأوضح تقرير «راديو قبرص» أنه من المقرر أن يتم إيواء جميع المهاجرين في مخيمين بالجزيرة، بعد إجراء الفحوص الطبية لهم. جدير بالذكر أن مراكز تسجيل طالبي اللجوء والاستقبال في قبرص تعاني بسبب اكتظاظها، ويتم حالياً توسيعها من خلال تمويل من جانب الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن الشرطة القبرصية تمكنت من تفكيك عصابة لتهريب بشر كانت تبيع وثائق إقامة مزيفة للمهاجرين. وبحسب تقارير إعلامية، فإن مئات الأشخاص الذين لم يحصلوا على وضع اللجوء أو الحماية استخدموا هذه الأوراق المزيفة للسفر إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، حسبما ذكرت إذاعة قبرص أمس نقلاً عن الشرطة.