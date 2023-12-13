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انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى 14.7 مليون طن

مزارع أوكراني خلال تحميل القمح في موسم الحصاد (أرشيفية)
14 ديسمبر 2023 02:10

كييف (وكالات)

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية أمس، أن صادرات الحبوب انخفضت إلى نحو 14.7 مليون طن متري حتى الآن في الموسم التسويقي من يوليو 2023 حتى يونيو 2024. وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت نحو 20 مليون طن من الحبوب حتى 16 ديسمبر من العام الماضي. وأوضحت بيانات الوزارة أيضاً أن أوكرانيا صدرت 1.6 مليون طن من الحبوب في ديسمبر هذا العام. وتشمل الكمية المصدرة هذا الموسم 6.3 مليون طن من القمح و7.4 مليون طن من الذرة و914 ألف طن من الشعير. وفي الموسم السابق حتى 16 ديسمبر، صدرت أوكرانيا 7.4 مليون طن من القمح و10.9 مليون طن من الذرة و1.5 مليون طن من الشعير. وعادة ما تقوم أوكرانيا بشحن معظم صادراتها عبر موانئها على البحر الأسود. 
وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود خلال أغسطس الماضي، بعد أسابيع قليلة من انسحاب موسكو من «اتفاق الحبوب» بين البلدين الذي رَعَته الأمم المتحدة وتركيا، وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الصراع.

صادرات الحبوب
الحبوب
حبوب البحر الأسود
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الأزمة الأوكرانية
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