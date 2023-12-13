تعليق الدراسة في بكين بسبب «الثلوج»

بكين (وكالات)

أعلنت السلطات تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال بالعاصمة الصينية، بكين، أمس، في ظل توقعات بتساقط ثلوج كثيفة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وقررت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين، اللجوء إلى التدريس المنزلي المؤقت ابتداء من أمس الأربعاء، بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المدينة إنذاراً باللون البرتقالي لمواجهة عاصفة ثلجية، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقالت اللجنة: إن المدينة ستقوم سريعاً بعمل استعدادات للتدريس عبر «الإنترنت»، وستصدر لاحقاً إخطاراً بشأن استئناف الدراسة في المدارس.

وخلال الفترة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين شهدت بكين أول موجة لها من تساقط الثلوج الكثيفة هذا الشتاء. وقال مرصد بكين للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تشهد المدينة تساقطاً للثلوج الكثيفة خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع السبت المقبل أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الليل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر. واستجابة للإنذار باللون البرتقالي للعاصفة الثلجية، شجعت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة المواطنين على اتخاذ احتياطيات السلامة على الطرق.