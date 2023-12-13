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بغداد وواشنطن تبحثان مجدداً حماية البعثات الدبلوماسية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
14 ديسمبر 2023 02:10

هدى جاسم (بغداد)

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مجدداً إجراءات الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني تلقى مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً من بلينكن استعرضا خلاله عدداً من القضايا والملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما تم بحث أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. 
ولفت البيان الى أن رئيس الوزراء العراقي جدد التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية ومستشاري قوات التحالف الدولي، مؤكداً قدرة القوات الأمنية العراقية على ملاحقة منفذي الاعتداءات على البعثات من دون تدخل أي جهة خارجية. وأكد حرص بغداد على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة. 
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها. 
يذكر أن السوداني بحث في التاسع من ديسمبر الجاري هاتفياً ذات الملف مع وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، وذلك بعد يوم من تعرض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي. 
وفي سياق آخر، أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة أمس، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي البارز للبرلمان، بناء على دعوى تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية.

رئيس الوزراء العراقي
العراق
أميركا
أنتوني بلينكن
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
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