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«الأونروا»: قدرتنا على تقديم الخدمات في غزة «على شفا الانهيار»

مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
14 ديسمبر 2023 02:10

غزة (الاتحاد)

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قال المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في قطاع غزة «على وشك الانهيار»، بعد سقوط أكثر من 130 من موظفيها خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وأضاف فيليب لازاريني  خلال المنتدى العالمي للاجئين: «تعتمد الاستجابة الإنسانية برمتها إلى حد كبير على قدرة الأونروا، إنها الآن على وشك الانهيار».
وأكد لازاريني أنّ «سكان قطاع غزة الذين يتعرّضون لقصف متواصل منذ أسابيع لم يعد لديهم وقت أو خيارات».
وأضاف: «في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم».
وأوضح لازاريني أنّ «سكّان غزّة يتجمّعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية».
وتابع «من غير الواقعي التفكير بأنّ الناس سيظلّون صامدين في مواجهة مثل هذه الظروف المعيشية، خصوصاً عندما تكون الحدود قريبة جداً».

الأونروا
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