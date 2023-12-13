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«الجمعية العامة» تعتمد قراراً بشأن إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

«الجمعية العامة» تعتمد قراراً بشأن إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة
14 ديسمبر 2023 02:10

عواصم (الاتحاد)

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 
وصوت لصالح القرار 153 عضواً فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت، وذلك في إطار استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة». 
وقبل التصويت الذي جرى مساء أمس الأول، دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. 
واستعرض السفير المصري عبدالخالق في كلمته مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن «الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين» ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني. 
وقال عبدالخالق: إن «المجموعة العربية تناشد الدول كافة دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة تطبيقاً للكيل بمكيال واحد وحفاظاً على القيم الإنسانية».

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