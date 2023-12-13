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المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين في الضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة

آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (أ ف ب)
14 ديسمبر 2023 02:10

بروكسل (الاتحاد)

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، إنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية في جلسة أمام البرلمان الأوروبي بـ«تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون»، واعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
وأضافت فون دير لاين في ستراسبورج: «يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين، إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر، ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية».
وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستوطنين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ«الحرب الحقيقية». وتابع: «الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية وكراهية»، مضيفاً: «يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر». 
وفي سياق آخر، جدد البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحث على إنهاء معاناة المدنيين.
وقال البابا في كلمة خلال الجلسة العامة لأيام الأربعاء: «أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».
وتابع «فلتنته هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين».
وناشد البابا كافة الأطراف المعنية لمواصلة المفاوضات، مشدداً على «ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة المنهكين والمحتاجين حقاً».

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