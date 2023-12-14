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اقتصاد

النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات وتوقعات خفض الفائدة

النفط يرتفع بدعم من تراجع المخزونات وتوقعات خفض الفائدة
14 ديسمبر 2023 08:30

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.

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وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الإشارات إلى انخفاض الدولار مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.72 دولار للبرميل عند التسوية بحلول 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.95 دولار.

المصدر: وكالات
النفط
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