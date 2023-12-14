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توقف حركة النقل العام في فنلندا بعد موجة إضرابات

توقف حركة النقل العام في فنلندا بعد موجة إضرابات
14 ديسمبر 2023 14:16

شهدت فنلندا توقف حركة النقل العام وبعض محطات الطاقة والصادرات في الموانئ إثر موجة إضرابات لمدة 24 ساعة تجتاح البلاد. وأفادت المنظمة المركزية للنقابات العمالية الفنلندية (اس ايه كيه) التي تنظم الاحتجاج، بأن نحو مئة ألف عامل في فنلندا التي يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة، بدأوا إضرابا لمدة 24 ساعة اليوم الخميس، احتجاجا على إصلاحات العمل المخطط لها من جانب الحكومة.

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ويمكن أن تكلف الإضرابات البلاد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار)، بحسب لوري فوري الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعات الفنلندية، وهو يعادل إضراب مماثل في 2018، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأدت الاحتجاجات واسعة النطاق إلى وقف حركة النقل العام في المدن الكبيرة وخدمات القطارات عبر البلاد، بينما أوقف عمال النقل العمليات في الموانئ وشركات الشحن. وسعت حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو المؤيدة لقطاع الأعمال، لزيادة المرونة في الموافقة على شروط التوظيف وكذلك خفض إعانات البطالة، في مسع لتوفير مئة ألف وظيفة وإصلاح المالية العامة المتدهورة. وتقول النقابات إن الإصلاحات تضعف بشكل كبير الضمان الاجتماعي وحقوق الموظف الأساسية، مطالبين الحكومة بالتراجع عن الخطط.

المصدر: د ب أ
بولندا
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