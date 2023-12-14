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بوتين يحدد شروطاً لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين خلال مؤتمره السنوي بمناسبة انتهاء العام
14 ديسمبر 2023 17:49

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، شروطا لإنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية بدأت في فبراير 2022.
وقال إن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة، في أوكرانيا إلا إذا وافقت كييف على اتفاق يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو.
وأضاف أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال.وأعلن بوتين أنه سيسعى للفوز بولاية أخرى في الرئاسة لست سنوات في مارس 2024. وقال، في فعالية تلقى خلالها أسئلة من الجمهور ووسائل إعلام، إن أهدافه الأصلية في أوكرانيا لم تتغير وإن القوات الروسية تحسن مواقعها على أغلب خطوط المواجهة.
وذكر بوتين، البالغ 71 عاما، أن أهداف روسيا الأصلية تظل "نزع السلاح" في أوكرانيا وتحييدها وتابع قائلا "سيحل السلام عندما نحقق أهدافنا".
وأضاف "بالنسبة لنزع السلاح ،إذا لم يرد (الأوكرانيون) التوصل لاتفاق.. حسنا.. عندئذ نحن مجبرون على اتخاذ إجراءات أخرى بما يشمل العسكرية منها... إما نحصل على اتفاق ونوافق على معايير محددة (بشأن حجم وقوة الجيش الأوكراني)... أو نحل ذلك بالقوة. هذا ما سنسعى إليه بكل عزم".
وأردف أنه استشعر مؤشرات على أن اندفاع الغرب لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومالية بدأ يتراجع لكنه يعتقد أن كييف ستستمر في تلقي المساعدة في الوقت الراهن. ووصف تلك المساعدات بأنها "أشياء مجانية" يمكن أن تنفد.
وكرر بوتين موقفه من أن توسع حلف شمال الأطلسي (لناتو) شرقا صوب حدود روسيا هو سبب رئيسي للصراع بما يشمل رغبة أوكرانيا المعلنة في الانضمام للتحالف العسكري الغربي.
وقال "الرغبة الجامحة في التسلل صوب حدودنا وضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي كل ذلك أدى لهذه المأساة... أجبرونا على اتخاذ تلك الإجراءات".
وتابع قائلا "عندما تحدث تغييرات داخلية (في الولايات المتحدة).. عندما يبدأون في احترام الآخرين... عندما يبدأون النظر في الحلول الوسط بدلا من محاولة حل مشكلاتهم بالعقوبات والتدخل العسكري، فستكون الظروف الأساسية قد توفرت لإعادة العلاقات كاملة".

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