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الدنمارك تنفذ اعتقالات في إطار إحباط هجوم إرهابي

مسؤولان في الشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية يعلنان إحباط هجوم إرهابي
14 ديسمبر 2023 18:12

أعلنت الشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية، اليوم الخميس، بأن عناصر الأمن نفّذوا اعتقالات عدة في إطار عملية لإحباط هجوم مخطط له.
وأفاد الجهازان بأن عمليات التوقيف تمّت خلال عمليات دهم صباحا في عدة مناطق في الدنمارك.
وأضافا «تم تنفيذ العملية بناء على الشبهات المرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي».
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن القضية لكن من المقرر بأن يتم عقد مؤتمر صحافي بشأن العملية.
وذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأن عمليات الدهم «تكشف لنا الوضع في الدنمارك».
وقالت للصحافيين «لاحظنا، على مدى سنوات عدة، وجود أشخاص يعيشون في الدنمارك ولا يتمنون لنا الخير ممن هم ضد ديمقراطيتنا وحريتنا وضد المجتمع الدنماركي».
واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي بأن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.

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