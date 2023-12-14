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انفجارات وصفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية

آثار قصف في محيط العاصمة الأوكرانية كييف
14 ديسمبر 2023 19:26


سمع دوي انفجارات قرب العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، بعدما حذرت القوات الجوية من تهديد صاروخي وشيك.
وذكر مراسلو صحافيون في المدينة بأن انفجارين، على الأقل، سمعا في كييف.
يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلاده.
وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".
وحذّر من "التردد وأنصاف الحلول".
وتابع "اليوم، هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا".
وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات التي تمهد لانضمام أومرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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