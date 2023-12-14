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اعتقال بعض منفذي الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد

قوات محاربة الإرهاب تنتشر خارج السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية)
14 ديسمبر 2023 19:42

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأميركية ومقر جهاز الأمن الوطني، مؤكدا صلتهم ببعض الأجهزة الأمنية.
وقال اللواء رسول، في بيان  صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاعتداء، الذي وقع في السابع من  ديسمبر الجاري، والذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته". 
وأضاف :"لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ولاسيما البعثات الدبلوماسية". 
وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن "الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث للوصول إلى الجُناة وتقديمهم للعدالة، وذلك بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". 
وذكر  اللواء رسول أن "الأجهزة الأمنية تمكنت، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين، إذ بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية. وبعد أن أصدرت الجهات القضائية أوامر تحرٍّ وقبض بحقهم، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم". 
وأشار إلى أن "جهود البحث والتحري مازالت متواصلة للوصول إلى كل من أسهم في هذا الاعتداء، وستطالهم يد العدالة ليمثلوا أمام المحاكم المختصة، وينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون". 
وتابع أن "الجهات المختصة نجحت قبل ذلك، بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها، وتم إيداعهم التوقيف، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". 
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن "العراق تجاوز التحديات الأمنية، واستكمال بناء مؤسساته الدستورية وترسيخه السيادة والاستقرار، وهو منجز قد مرّ بطريق عبّدته تضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، بكل صنوفها، وهو ثمرة لا يمكن التفريط بها إزاء كل التهديدات، ولا بديل عن بسط الأمن، فالعراق مقبل على نهضة عمرانية وخدمية طال انتظارها"، مؤكداً أن "هكذا اعتداءات لا تضرّ إلا بمصلحة العراق وشعبه".

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